Une cérémonie de remise de badges pour arbitres et arbitres-assistants internationaux algériens 2020 a été organisée, hier, au niveau du siège de la Fédération algérienne de football (FAF). La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et Mohamed Ghouti, président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), précise la même source. La liste des arbitres et arbitres-assistants 2020 est la même que celle de l’année 2019 avec la présence, notamment du doyen Mehdi Abid-Charef, arbitre international depuis 2011 et de l’arbitre-assistant Abdelhak Etchiali (2009). Côté féminin, la Commission fédérale d’arbitrage a reconduit les mêmes arbitres internationaux de l’année dernière, en l’occurrence Mostefai Mahdjouba et Atman Lamia (arbitres) ainsi que Ouahab Asma Feriel et El Ghali Hanane (arbitres assistants).