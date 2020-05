En déclarant, sur le ton de la plaisanterie, que les Marocains n'aiment pas quand l'Algérie gagne, Riyad Mahrez a déclenché une petite polémique au Maroc. A l'instar d'Abdeslam Ouaddou, l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, Mehdi Benatia, a tenu à apporter son soutien à l'ailier de Manchester City. «Riyad, ça m'est arrivé de le croiser. On a pas mal d'amis en commun d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour sa carrière. J'ai vu l'interview et ce qu'il a dit exactement. C'est un peu ce que je vis moi, quand je fais une interview et que les gens vont chercher le mal», a estimé le défenseur central d'Al Duhail à l'occasion d'un direct sur Instagram avec l'ancien footballeur Nabil Berkak.

«Tous les binationaux, les gens qui ont grandi dans des quartiers de Paris, il ne faut pas se mentir: quand le Maroc joue, les Algériens ne sont pas pour nous, et quand l'Algérie joue, nous les Marocains on n'est pas pour eux. Je parle de là où on a grandi. C'est pour chambrer», a indiqué l'ancien turinois. Il a ensuite expliqué qu'un point a pu prêter à confusion. «Donc il y a quoi de mal? Il aurait peut-être dû expliquer les choses. Parce que les gens qui se sont sentis offensés, et moi je le sais, j'ai vu des vidéos: c'est au bled quand l'Algérie jouait, les cafés étaient pleins. Mais Riyad ne parlait pas des gens du bled», a insisté Benatia avant d'envoyer un message fort: «Il faut qu'on arrête de vouloir toujours diviser.» Silencieux jusqu'alors, Riyad Mahrez a tenu a réagir après cette polémique suscitée par ses propos tenus il y a quelques jours lors d'un live sur instagram. Alors que ces propos ont entraîné une vive réaction chez les Marocains, suscitant l'intervention de leur compatriote Abdeslam Ouaddou, l'ailier de Manchester City qui a répondu à la polémique en ironisant sur le sujet après une publication du journaliste Patrick Juillard sur Twitter. Publication après laquelle Mahrez a répondu: «Merci Patrick aucune polémique même... ma mère est marocaine, on est ensemble Algérie-Maroc. Bon juste on préfère quand c'est nous qui gagnons et pas les autres.»