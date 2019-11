Le directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, et le secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Saâd, prendront part à partir d’hier et jusqu’au 1er décembre 2019, au cours de la FIFA destiné aux DTN et secrétaires généraux des associations membres, à Kigali (Rwanda). L’ouverture officielle de ce cours a été faite par le vice-président et le secrétaire général de la Fédération rwandaise de football. Ce cours sera encadré par le directeur technique FIFA, Steven Maartins et le chef de département de développement technique, Jürg Nepfer, ainsi qu’une pléiade d’instructeurs à l’instar de Malouche Belhassen, Thoddo Govin et autre Letsoaka Serame. Pour leur part, les secrétaires généraux intégreront le cours à partir du jeudi 28 novembre jusqu’au 1er décembre prochain.