Après avoir été libéré du CA Bordj Arréridj, suite à un incident avec les dirigeants du club et son entraîneur Franck Dumas, le gardien de but, Faouzi Chaouchi, pourrait retrouver les terrains durant la deuxième moitié de saison. Selon plusieurs informations, les dirigeants de l’USM Harrach sont en contact avec l’ex-international algérien pour porter les couleurs de l’équipe lors de la phase retour. Le héros du match Algérie - Egypte aurait même donné son accord pour porter les couleurs harrachies et aider le club à se maintenir en Ligue 2. Pour rappel, l’USMH est aussi sur les traces de l’attaquant Mohamed Aoudia, qui effectue des tests depuis quelques jours, lui qui est sans club depuis deux ans.