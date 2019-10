Très peu utilisé par son entraîneur Unai Emery, et clairement poussé vers la sortie, le meneur de jeu d’Arsenal Mesut Özil s’accroche pourtant à sa place avec les Gunners. Les rumeurs ne le hantent pas, et l’Allemand compte bien retrouver son statut au sein du club londonien. « Si je veux partir ? Non. J’ai un contrat jusqu’en juin 2021 et je resterai jusqu’au bout, a prévenu l’ancien du Real Madrid face au média The Athletic. Quand j’ai signé mon nouveau contrat (en janvier 2018, ndlr), j’ai dit que c’était l’une des plus importantes décisions de ma carrière de footballeur. Je ne voulais pas rester juste pour une ou deux autres années, je voulais m’engager sur la durée à Arsenal et le club voulait faire de même. On peut toujours connaître des mauvaises passes, comme celle-ci, mais ce n’est pas une raison pour abandonner et je ne vais pas le faire. Je suis ici au moins jusqu’en juin 2021. »