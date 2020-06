S'il n'a pas encore montré tout son talent au Real Madrid, Eden Hazard peut être sûr d'une chose: il a laissé un énorme vide à Chelsea. Un vide que Christian Pulisic n'a pas réussi à combler et qui va s'agrandir avec le départ acté de Pedro, mais aussi le très probable adieu de Willian, en fin de contrat.

Pour renforcer une ligne offensive où l'on retrouvera Hakim Ziyech, le club londonien pourrait également miser sur un autre joueur en provenance du Maghreb. En effet, The Express affirme que les dirigeants des Blues surveillent de très près la situation de Saïd Benrahma (24 ans).

Pour le site spécialisé La Gazette du Fennec, les décideurs de la capitale sont même déjà entrés en contact avec l'ailier algérien. à l'issue d'un prêt très convaincant à Châteauroux (12 buts en 34 matchs en 2017-2018), le virevoltant natif d'Aïn Témouchent, qui appartenait alors à Nice, a été recruté pour 1,7 million d'euros par Brentford. Tout sauf un hasard.

Et pour cause, la formation de Championship a flairé le bon coup après la réussite Neal Maupay (28 buts en 2018-2019), également passé par le Gym, puis revendu pour 22 millions d'euros à Brighton, l'été dernier. Depuis le départ de son ex-partenaire en Côte d'Azur, le Fennec a pris énormément d'épaisseur puisqu'en plus de faire de sérieux dégâts sur toutes les pelouses de deuxième division, il compile 10 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat cette saison. Annoncé comme le digne successeur de Riyad Mahrez dans son pays, Benrahma a un profil qui ressemble énormément à celui d'Hazard. Percutant, très vif balle au pied, amateur de gestes fantasques avec un centre de gravité bas, l'ex-Aiglon a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois. à tel point que Leicester et Aston Villa sont prêts à casser leur tirelire pour l'enrôler. Chelsea va donc devoir se dépêcher pour empêcher la concurrence de prendre de l'avance. Un départ aux alentours de 25 millions d'euros est d'ailleurs évoqué. Un tarif qui ne devrait pas rebuter le champion d'Europe 2012.