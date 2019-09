Il était annoncé sur le départ. Mais Youcef Attal est finalement resté à l’OGC Nice. Pour combien de temps encore ? Voilà la véritable question, puisque le latéral droit algérien est toujours convoité par les plus grands clubs européens. A en croire Calciomercato.com, Chelsea et le FC Valence s’intéressent fortement à Attal et aimeraient mettre tout en œuvre pour l’attirer le plus rapidement possible. L’ancien joueur de Paradou AC pourrait donc voir les deux clubs faire des offres à l’OGC en janvier prochain. Chelsea n’y arrivera que si son interdiction de recruter est levée d’ici là.