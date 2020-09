Alors que ces derniers jours les dirigeants de Chelsea se concentraient sur la possible venue d'Edouard Mendy en provenance du Stade Rennais, une autre piste aurait été activée en coulisses. Elle mènerait du côté de la Lombardie. Le Milan AC n'a pas encore réussi à convaincre son gardien de but Gianluigi Donnarumma de signer un nouveau contrat alors que celui-ci se termine en 2021. Ce dernier se montre gourmand sur son salaire qu'il souhaite voir doubler. Les négociations seraient dans l'impasse et la situation a alerté les dirigeants de Chelsea qui envisageraient de se positionner sur ce dossier désormais. Selon le média anglais TeamTalk, le club londonien pourrait même proposer Kepa Arrizabalaga en échange. Ce dernier n'a pas donné satisfaction à Frank Lampard la saison dernière et c'est pour cette raison qu'il est en quête d'un nouveau portier. Pour le moment, la piste menant à Edouard Mendy reste chaude mais si le Milan AC accepte un bon prix pour son gardien, la donne pourrait changer du côté de Stamford Bridge.