Fraîchement installé dans son nouveau poste de directeur général du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani fait face à un sérieux obstacle inhérent à l’indisponibilité du nerf de la guerre risquant de l’empêcher à faire démarrer la machine du club de Ligue 1 de football, a-t-on appris mercredi de son entourage.

Un problème de taille qui pourrait faire fuir les premiers joueurs de «renom» qui ont déjà donné leur accord de principe au champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 pour rejoindre la formation phare d’El Bahia, prévient-on de même source.

Les joueurs en question et sur lesquels le nouveau patron des «Hamraoua» table énormément pour réaliser son projet pour lequel il est revenu au club de ses premières amours, ont fixé un délai précis pour parapher leurs contrats. Cela ne peut se produire évidemment sans qu’ils ne soient payés d’avance, ajoute la même source.

Tous les espoirs de Cherif El Ouezzani sont placés désormais sur le wali d’Oran, qui était derrière l’intronisation de l’ancien entraineur de l’USM Bel Abbès et d’autres clubs aux commandes du MCO. Le chef de l’exécutif avait promis au nouveau directeur général du Mouloudia de le soutenir dans sa mission.

L’apport de la filiale de Sonatrach Hyproc, appelée dans un avenir proche à racheter la majorité des actions du capital social de la société sportive du club, est des plus souhaités également par Cherif El Ouezzani, vu que cette entreprise spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures s’est engagée à poursuivre sa collaboration avec le club en tant que sponsor.

Cela se passe au moment où les comptes bancaires de la société sportive du club sont gelés depuis la démission du président Ahmed Belhadj, a-t-on encore souligné.