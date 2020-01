Coup de théâtre dans la maison des Hamraouas. Le club phare de l’Oranais, le MC Oran, est tellement perturbé que son patron, Cherif El Ouezzani, ne trouve pour issue que de jeter l’éponge, en démissionnant, menaçant ainsi de laisser la direction du club vacante. C’est ce qu’il a, en fait, annoncé en faisant le tour de la situation pour laquelle, il dira que rien n’augure de bien. L’ex-international n’est pas allé par quatre chemins pour argumenter sa volonté de départ en expliquant : «Je suis abandonné et pas du tout soutenu.» Une telle explication revient très souvent sur les lèvres des responsables des clubs quand ils planchent sur la situation financière. Mais dans le cas de CEO, la situation est au paroxysme, et il avance avoir subi une très forte pression. Et ce ne sont pas de simples pressions qui émanent là de simples parties. Pour CEO, la situation est à son comble où il lui jette son dévolu, sans juger utile de citer nommément ses détracteurs, en accusant ce qu’il qualifie «de certaines parties qui gravitent autour du club, notamment d’une frange de supporters» où il dira qu’ils vont loin dans leur «logique». À prendre en compte les aveux du premier responsable du MCO, ces cercles vont au-delà de la réalité en ne trouvant rien de mieux à faire que d’acculer le responsable en question en lui demandant d’engager une forte grève, sinon déclencher un forfait général de l’équipe. Tout ce tintamarre à cause de l’argent. «Ils exercent sur moi toute cette pression pour en faire de même sur les autorités, afin de faire bouger les choses et susciter la venue d’une entreprise nationale pour la prise en charge du club», a expliqué Cherif El Ouezzani. Celui-ci ne mange pas à tous les râteliers. Il ne mange pas non plus de ce pain, tout comme il ne succombe pas à ces voix radicales pour une poignée de dinars, ni ne gage l’avenir du club de valeur d’abord historique, avant tout, et acteur incontournable du paysage sportif et du Championnat national. Une telle démarche est plutôt radicale mettant en péril le club. On n’abdique tout de même pas à ces appels , en dépit de toutes les circonstances. «Cherif El Ouezzani a rejeté, de fond en comble, cette démarche sournoise», a-t-on appris, auprès des sources proches du Mouloudia, d’où les foudres qu’il s’est attirées allant jusqu’à le traiter de tous les noms d’oiseaux. «Il est accusé par les supporters de vouloir s’agripper à son poste», a-t-on fait savoir ajoutant que «certains ont osé verser dans l’amalgame». «Ils l’ont même menacé ouvertement, pour lui mener la vie dure allant même jusqu’à s’en prendre à sa famille», a-t-on souligné. Au jour d’aujourd’hui, CEO ne dissimule pas sa déception ni sa volonté de partir. «Ma déception est totale, surtout, quand ça vient de la part de certaines personnes en qui j’avais confiance, dont des anciens joueurs qui ne cherchent qu’à nuire à la bonne marche du club», s’est expliqué l’ex-international, ajoutant que« certains supporters sont fortement manipulés par des anciens joueurs et par d’autres personnes». Pour cause, explique Cherif El Ouezzani, «ces ex-joueurs ne se sucrent plus du club comme ils le faisaient auparavant». L’ex-vedette des Verts dans les années 1990 fera également part de ses déboires qu’il subit quotidiennement en faisant savoir qu’il continue à faire l’objet de «lettres anonymes sur les réseaux sociaux». «Ma dignité et mon amour-propre sont entachés», déplore le premier responsable du club des Hamraouas, ajoutant que «ces personnes, ne veulent pas de bien au club et cherchent à me pousser vers la porte de sortie». Ouvrant le bal des hostilités, CEO persiste et signe en accusant ces parties d’en vouloir au club les accusant d’être « à l’origine des défaites du MCO». Revenant sur sa situation administrative au sein du club, le responsable oranais dira : «J’active sans décision, mais juste avec un PV d’installation. Je vais saisir les autorités locales pour les informer de la situation actuelle du club et éventuellement pour leur présenter ma démission.» En attendant, a-t-il ajouté, «je vais préparer l’équipe pour le derby face à l’USM Bel Abbès». «Je vais rester auprès des joueurs. Je verrais par la suite, car je maintiens ma décision de partir», a-t-il conclu.