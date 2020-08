Devant se tenir jeudi passé, la rencontre des passations des consignes est reportée pour aujourd'hui. L'ancienne équipe, guidée par Chérif El Ouezzani, remettra les clés à la nouvelle direction guidée par le nouveau président, Tayeb Mehiaoui. Celui-ci et son équipe, se mettront aux préparatifs du dossier complet et complété à remettre à la DCGF présidée par Réda Abdouche.

Le rapport contiendra, entre autres, huit années de gestion financière de tous les présidents qui se sont succédé à la tête du club. En d'autres termes, la nouvelle direction du MC Oran est appelée à peaufiner les rapports financiers et moraux des 8 années de gestion du club. Le commissaire aux comptes, Zohir Sedaïria, se chargera de cette mission. Une première dans les annales du club phare de l'Ouest du pays, les passations des consignes, se tiendront 10 ans après la mise en place du professionnalisme en présence d'un huissier de justice devant valider les travaux de la rencontre de l'ancienne et de la nouvelle équipe. Si l'actuelle direction s'en tient décidément à aller de l'avant, l'ex-directeur général des Hamraoua semble quant à lui nourrir une animosité sans bornes. Dans sa dernière sortie, Chérif El Ouezzani n'a pas été tendre vis-à-vis du nouveau conseil d'administration. D'ailleurs, il lui a tenu plus d'une diatribe dans lesquelles il a d'abord affirmé: «Je refuse catégoriquement de travailler avec eux (l'actuelle direction Ndlr)». Puis, il ajoute d'un ton ferme en soulignant: «Celle-ci n'a pas émané de la volonté des supporters du club, ces derniers repoussent les membres la composant.» Se déchaînant encore plus, l'ex-directeur général du club est allé jusqu'à dire, tout en les mettant à la vindicte populaire, que «les membres du conseil d'administration sont tous connus par les supporters. Ils sont stériles ne jouissant d'aucune unanimité ni de la confiance populaire». Dans son coup de gueule, l'ancien milieu défensif des Rouge et Blanc a mis tout le monde dans le même panier, à commencer par Mehiaoui contre lequel il a tenu un discours véhément en qualifiant son retour visant à assouvir «des intérêts particuliers sous la complicité d'un ancien joueur pigeonnant, lui aussi, du Mouloudia», insinuation faite à Abdelhafid Belabes sans le citer nommément.

Chérif El Ouezzani est allé jusqu'à dire que «ce dernier se positionne au profit de tous les présidents qui passent et dans toutes les circonstances en fabriquant des scénarios pour tirer des dividendes et satisfaire leurs intérêts personnels aux dépens du club». CEO quitte à ses dépens la maison des Rouge et Blanc.

Le Mouloudia lui est redevable d'une année de travail. L'ex-directeur général des Hamraoua n'en dira pas un seul mot à cet effet. Tempérant les ardeurs tout en énumérant ses consécrations, il s'est contenté d'affirmer que «ce n'est pas la première fois que je sors sans salaire».