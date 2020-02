«Je ne pouvais pas rester insensible à l’appel des supporters. » C’est ce qu’a affirmé Cherif El Ouezzani ayant prononcé son retour à la tête du club phare d’Oran, le MCO, expliquant que cette « mesure a été motivée par les supporters ayant affiché leur compassion suite à sa déception lorsqu’il a fait l’objet d’une cabale de discrédit l’ayant ciblée. Le retour de l’enfant terrible du Mouloudia est, à plus d’un titre, soulageant et survient à point nommé. Car le club se retrouve à la croisée des chemins en se préparant activement pour le reste du championnat et pour lequel le club aspire à en finir avec le fatalisme et la résignation. Il a, donc, décidé de telle sorte suite à l’appel du cœur en répondant par l’appel des supporters l’ayant à la fois incité à faire preuve de la politique de «la caravane passe… » tout en l’incitant à ne pas lâcher le club au moment où celui-ci est dans le besoin de ses hommes. C’est ainsi que la réunion tenue au siège du club, sis boulevard Larbi-Ben M’hidi, a été concluante. Cherif El Ouezzani ne partira pas. En plus, il a, après avoir été rassuré par ses admirateurs, démontré sa détermination quant à aller de l’avant. Avec ce retour du premier patron du Mc Oran, le pari est, pour le moment, gagné aussi bien par les joueurs que par les supporters du club phare de l’Ouest vouant un respect sans limites pour CEO qui n’a pas tourné le dos aux appels de ces milliers de passionnés du club aspirant voir leur équipe revenir sur le devant de la scène sportive nationale et internationale comme ce fut dans le vieux temps. Pour preuve, l’ex-international ayant su surmonter cette crise avant de revenir à de meilleurs sentiments en décidant de reprendre service dans la maison du MC Oran en se rendant dans l’hôtel El Mouahidine, sis à Es-Senia, où les joueurs ont élu leur bivouac pour leur annoncer la bonne nouvelle, son retour, mais surtout les inciter à aller de l’avant dans le reste des compétitions les attendant. Droit au but a-t-il été en rendant visite à ses poulains dès qu’il a renoncé à son départ. Les ayant réunis, il les a incités à faire preuve d’abnégation et de persévérance et rassembler leurs esprits dans le reste du championnat, mais d’abord à se concentrer pour la rencontre qu’ils disputeront à Sidi Bel Abbès contre le club de la capitale de la Mekkera, de l’USMBA. « Nous sommes appelés à faire un bon résultat et entamer dans de meilleures conditions la phase-retour du championnat», a-t-il plaidé. Pour le premier responsable du Mouloudia d’Oran, une telle tâche n’est pas impossible étant donné que le groupe est au complet, ne souffrant d’aucune absence ni d’aucun joueur blessé. Cherif El Ouezzani a, d’ailleurs, marqué sa présence auprès de ses joueurs dans leurs entraînements qu’ils ont tenus la matinée. La direction du club tiendra une assemblée générale devant réunir ses actionnaires. Celle-ci ne sera pas complète, puisque l’ex-directeur général du club, Ahmed Belhadj, est d’ores et déjà, annoncé parmi les grands absents, celui-ci a annoncé son opposition quant à la tenue d’une telle rencontre dont l’ordre du jour constitue le secret de Polichinelle. Sous la colère des supporters du club revendiquant le « départ de tout le monde, cette assemblée n’a d’ailleurs pas été tenue vu qu’elle n’a pas atteint le quorum, l’ensemble des actionnaires était absent. »