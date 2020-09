Si Tahar Cherif El Ouezzani polémique de plus en plus. Il n'est pas pourtant assidu dans cette zizanie en versant dans les contrariétés, cependant il exprime le fond de sa pensée lorsque la situation oblige. Sa sortie de la direction du club lui a servi pour voir clair et décider de la suite à donner à sa carrière, sans verser dans la médisance et des contre-attaques. En d'autres termes, l'ex-international a d'autres chats à fouetter. L'ex-directeur général du Mouloudia est plus que jamais déterminé à renouer avec le gazon et les terrains des entraînements en nouant un contrat avec un club sollicitant ses services. C'est du moins ce qu'il a affirmé en sortant de son silence, après que des voix font état de la volonté de l'ex-DG mouloudéen qui aurait émis son souhait quant à présenter sa candidature lors de la prochaine assemblée générale et prendre en main la gestion du club amateur en remplacement de Mehiaoui, ce dernier étant président du conseil d'administration de la SSPA. «J'ai entendu des voix dire que Chérif El Ouezzani est attiré par la gestion du club amateur, cela n'a aucun fondement, d'autant plus que je préfère de loin reprendre les entraînements», a-t-il expliqué. En tenant de tels propos, explique l'entourage de CEO, il «coupe court l'herbe sous les pieds de ses détracteurs le faisant passer pour un avide du pouvoir, quitte à briguer un mandat dans le club amateur». «Il est loin de l'imaginer de telle sorte», a-t-on expliqué, ajoutant que «le court passage dans lequel il a pris les commandes du Mouloudia était pour asseoir le climat de sérénité chez les supporters du club et par là même une certaine rigueur dans la gestion des affaires du club». D'autant plus, ajoutent les mêmes sources, «les résultats de l'expérience de son passage dans le club professionnel attestent de la rigueur qu'il a instaurée en domptant aussi bien les joueurs que les supporters pendant une année complète passée sans grabuges, hormis la gestion de petits couacs ordinaires». Ainsi donc, CEO quitte le gouvernail du navire des Hamraoua pour reprendre désormais la casquette de l'homme du terrain, en tant qu'entraîneur. Cependant, il ne lâche pas prise en décidant quant à suivre de près l'évolution de la situation de la maison du club amateur. Pour l'ex-milieu défensif des Verts, la gestion du CSA est à prendre en main par les anciens joueurs du club et de barrer la route à ce qu'il a qualifié «d'intrus». «Je soutiendrais le retour des anciens joueurs aux commandes», a-t-il affirmé soulignant que «ceux-là (les anciens joueurs) sont constitués d'hommes intègres et non pas de groupe des intérêts». En agissant de la sorte, l'ex-entraîneur du club de la capitale de la Mekkera, l'USM Bel Abbès, semble avoir scellé définitivement son avenir en décidant de renouer avec le tartan et la balle loin des coups bas des bureaux. Bon vent!