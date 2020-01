La direction de la JS Kabylie a trouvé un terrain d’entente avec l’entraîneur Hubert Velud pour une séparation à l’amiable. C’était dans l’air du temps après les derniers résultats en dents de scie de l’équipe, en championnat et en Champions League ajouter à cela son élimination en coupe d’Algérie au stade des 32es de finale. Demain, la JS Kabylie recevra le MC Oran au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1.

Les Canaris seront dirigés par Jean-Yves Chay et Mourad Karouf en attendant la désignation du successeur de Velud. Selon des sources concordantes, plusieurs entraîneurs seraient sur les tablettes du président Chérif Mellal, et ce dernier ne veut pas se précipiter afin de ne pas regretter son prochain choix. Des agents ont pris attache avec ce dernier et ses proches collaborateurs pour proposer leurs clients, mais jusqu’à l’heure, rien n’est fait. La direction du club devrait trancher après le match de demain en choisissant le profil de l’entraîneur qui saura redresser la barre d’une équipe en plein doute, notamment après la dernière défaite chez l’USM Alger (0-1), considérée comme la goutte qui a fait déborder le vase. Selon ce qui se trame dans l’entourage du club de la Kabylie, deux techniciens algériens ont été proposés. Il s’agit de Youcef Bouzidi, qui a déjà entraîné l’équipe en 2018, réussissant à la sauver de la relégation et la qualifiant pour la finale de la coupe d’Algérie, perdue face à l’USM Bel Abbès (1-2). Il avait quitté, après, le club d’une manière inattendue, malgré l’appréciation et le respect qu’il a eu au sein de la famille de la JSK, où il avait cumulé 12 matchs, avec 6 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls. L’autre piste, est celle de Ahcène Aït Abdelmalek. Ce dernier vient de quitter son poste à Al-Merreikh du Soudan. Il a été sélectionneur du Soudan du Sud l’année dernière et cela n’a duré que 7 mois. Outre le Soudan, Aït Abdelmalek a dirigé la sélection du Burundi et a entraîné le Djoliba AC au Mali, lui qui possède le diplôme UEFA A et ayant fait ses débuts dans l’académie de l’Eintracht Francfort en Allemagne. Denis Lavagne, qui a quitté le CS Constantine, ainsi que le Marocain Idrees AlMurabit, ancien entraîneur de l’IR Tanger sont aussi proposés. La décision sera prise dans les heures à venir dans ce dossier qui tient en haleine les supporters. Possible que Mellal ait un autre plan en tête !