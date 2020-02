aLes judokas handisports algériens, Cherine Abdellaoui, Ishak Ouldkouider et Sid Ali Lamri figurent toujours dans le Top 10 mondial du mois de janvier de la Fédération internationale des sports pour visuels (IBSA). Le classement mondial de l’IBSA, qui permet de qualifier les athlètes aux prochains Jeux paralympiques (Tokyo-2020), prend en considération les points cumulés par les judokas lors des différentes compétitions (Grand Prix d’Azerbaïdjan-2019, Championnat du monde 2018, Coupe du monde Kazakhstan-2018, Championnat panamaricain-2018 au Canada, Coupes du monde-2018 en Turquie et 2017 en Ouzbékistan, Championnat européen-2018 en Angleterre et championnat d’Asie-2017 en Ouzbékistan). Cherine Abdellaoui (B3) s’est hissée à la 5e position dans sa catégorie des -52 kg avec un total de 510 points. Son compatriote Ishak Ouldkouider (B2) a gardé sa la 7e place avec 502 pts chez les -60kg.

L’autre Algérien, Mouloud Moura pointe à la 25e place avec 70 pts. Dans la catégorie des -66kg, l’Aglérien Sid Ali Lamri (B3) a glissé à la 9e position avec 410 pts.