Karim Chettouf a été réélu à la tête du club sportif amateur (CSA), du CR Belouizdad, à l'issue de l'assemblée générale élective, qui s'est tenue lundi en fin d'après-midi, à l'OCO Mohamed-Boudiaf d'Alger. Seul candidat à sa propre succession, Chettouf aura à ses côtés un bureau exécutif composé de Ali Ghanem, Boualem Kaili, Mehdi Rabehi, Riad Boucetta, Mounir Djaâdi et Nacer Ouakli. Ces deux derniers viennent remplacer Yazid Terroub et Brahim Benmesbah, les autres figuraient déjà dans le bureau sortant. Comme premier et urgent chantier qui attend Chettouf, la signature de la convention entre son entité et la Société sportive par actions du club (SSPA) afin de compléter le dossier d'obtention de la licence de club professionnel (LCP).