Le défenseur central de la Juventus Giorgio Chiellini a été opéré avec succès au genou droit, a annoncé le club multiple champion d’Italie en titre mardi, ajoutant espérer le retour de son capitaine « d’ici six mois ». « L’intervention, effectuée dans une clique d’Innsbruck par le professeur Christian Fink, en présence du médecin de la Juventus, le docteur Tzouroudis, est un succès complet », indique la Juve dans un bref communiqué sur son compte Twitter et son site Internet. Giorgio Chiellini avait été victime d’une entorse au genou droit au cours d’un entraînement, samedi 30 août. L’opération chirurgicale de mardi est destinée à traiter une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Même si la Juve a recruté cet été à ce poste le jeune Néerlandais Matthijs De Ligt (20 ans), cette blessure est un immense coup dur pour le club italien. Chiellini, qui est âgé de 35 ans, sort en effet de l’une des meilleures saisons de sa carrière et il est le pilier de la défense centrale turinoise.