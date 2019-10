Actuellement blessé au genou et indisponible une bonne partie de la saison, Giorgio Chiellini (35 ans) prend son mal en patience. Mais le défenseur garde un œil avisé sur les performances de son équipe et de ses coéquipiers. Et le capitaine bianconero a tenu à rendre hommage à Paulo Dybala, auteur d’un doublé, mardi, en Ligue des Champions contre le Lokomotiv Moscou (2-1) « À mon avis, Paulo continue de grandir, c’est un joueur de stature internationale. Il l’a également démontré mardi. Il voulait rester ici (l’été dernier, NDLR). Il a eu l’occasion de partir, mais c’est un homme qui compte passer un cap ici, c’est un homme qui a porté le brassard de capitaine avec honneur, parce qu’il le méritait, juge le défenseur dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Je ne serais pas si surpris si Paulo faisait ce que Trezeguet, Camoranesi ou Nedved ont fait en leur temps en marquant l’histoire de la Juve. »