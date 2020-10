Il ne s'agit pas d'un secret, l'ailier de la Fiorentina Federico Chiesa (22 ans, 2 matchs et 1 but en Série A cette saison) dispose d'un bon de sortie sur ce mercato d'été. Et d'après les informations La Gazzetta dello Sport hier, l'international italien se rapproche très sérieusement de la Juventus Turin! En effet, un accord a été trouvé entre les deux formations de Série A pour un prêt payant de 2 ans, estimé à 20 millions d'euros, avec une option d'achat fixée à 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Au total, la Vieille Dame devrait donc payer 60 millions d'euros sur 4 ans pour s'attacher les services de Chiesa. Cependant, avant de boucler cette opération XXL, la Juve doit dégraisser avec les départs souhaités de Daniele Rugani, Sami Khedira et Douglas Costa.