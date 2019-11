L’entraîneur de la sélection zambienne, Aggrey Chiyangi, a convoqué 21 joueurs en prévision des matchs face à l’Algérie et au Zimbabwe en novembre, comptant pour les éliminatoires de la CAN-2021. Le coach des « Chipolopolo » a rappelé le duo Nathan Sinkala et Stophila Sunzu qui évoluent actuellement respectivement au TP Mazembe (RD Congo) et à Metz (France). Il a également convoqué l’attaquant Evans Kangwa, sociétaire de la formation russe d’Arsenal Tula, pour apporter de la puissance à l’attaque, en l’absence de joueurs de moins de 23 ans, retenus par la CAN-2019 de la catégorie. Au total, Chiyangi a fait appel à 13 joueurs évoluant à l’étranger et 8 locaux pour les matchs contre l’Algérie, prévu le 14 novembre à 20h00 au stade Mustapha-Tchaker de Blida et devant le Zimbabwe, le 19 du même mois à Lusaka.