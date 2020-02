Le CRB, version Franck Dumas, traverse une période euphorique comme le prouve son carton devant le CABB Arréridj (4-0) qui lui a permis de porter son avance à cinq longueurs sur son poursuivant direct, le MC Alger, et désormais rejoint par la JS Kabylie. Les Belouizdadis, gonflés à bloc, se rendront chez le NC Magra (14e - 17 pts) avec l’espoir d’empocher les trois points de la victoire, face à un adversaire qui veut s’extirper de la zone de rouge. Tous les regards seront braqués samedi sur Oran, où le MCO et l’ES Sétif, qui se partagent la 5e place (23 pts), joueront un véritable sommet qui drainera une foule record au stade Ahmed-Zabana. Ce match à « six points » permettra au vainqueur de se rapprocher davantage du podium d’honneur. L’autre choc de la journée aura pour théâtre le stade Omar-Hamadi de Bologhine, où l’USM Alger (4e - 24 pts) recevra le CS Constantine (5e - 23 pts) dans un match capital pour les deux « teams ». De son côté, la JS Kabylie (2e - 27 pts), qui ne jouera que demain chez l’US Biskra (16e - 14 pts), espère continuer sur sa lancée après avoir engrangé 10 points lors de ses 4 derniers matchs, mais sa mission sera délicate chez la lanterne rouge, sommée de réagir devant son public avant qu’il ne soit trop tard. Les hommes de Zelfani, difficiles vainqueurs du NA Husseïn-Dey (1-0), sont conscients de l’importance de ce match dans la perspective du titre. La JS Saoura (11e - 20 pts), rentrée cette saison dans le rang, aura pour mission de réagir en accueillant l’AS A ïn M’lila (8e - 22 pts). Pour sa part, le NAHD (15e - 15 pts) sera au pied du mur devant l’ASO Chlef (13e - 18 pts) qu’il accueillera au stade du 20-Août-1955 à Alger. Les deux équipes se trouvant dans la 2e moitié du tableau et séparées d’un petit point, joueront la peur au ventre, car un résultat négatif compliquerait davantage leur situation. Le dernier match au programme de cette journée mettra aux prises le CABBA (12e - 19 pts) et l’USMBA (8e - 22 pts). A noter que le derby algérois MC Alger - Paradou AC a été renvoyé à une date ultérieure en raison de la participation du Mouloudia aux quarts de finale retour de la Coupe arabe, prévu demain à Casablanca face aux Marocains du Raja.

Programme

Aujourd’hui

NA Hussein-Dey - ASO Chlef (15h )

NC Magra - CR Belouizdad (15h )

CABB Arréridj - USM Bel Abbès (15h)

USM Alger - CS Constantine

(16h à huis clos)

JS Saoura - AS Aïn M’lila (17h)

MC Oran - ES Sétif (17h45)

Demain

US Biskra - JS Kabylie (16h)

à programmer

MC Alger - Paradou AC