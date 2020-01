Journée mouvementée du côté de Tottenham. Alors que le dossier était sur la table depuis de longues semaines, Christian Eriksen s'est officiellement engagé en faveur de l'Inter Milan, mardi, comme annoncé par les deux clubs. L'international danois de 27 ans a signé un bail de quatre ans et demi chez les Nerazzurri, soit jusqu'en 2024. Le club italien a déboursé 20 millions d'euros avec bonus pour racheter les six derniers mois de contrat du milieu de terrain, à en croire la presse italienne.

Dans le même temps, les Spurs ont verrouillé Giovani Lo Celso, qui était prêté avec option d'achat par le Betis. L'ancien Parisien a été définitivement acquis par l'écurie londonienne pour une trentaine de millions d'euros et s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club entraîné par José Mourinho. Le départ d'Eriksen ne faisait plus aucun doute ces derniers jours. Auteur de 28 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison (pour trois bus et trois passes décisives), le polyvalent milieu de terrain n'avait débuté aucun des trois derniers matchs des siens, étant même hors du groupe à l'occasion du déplacement à Southampton en FA Cup (1-1). Le natif de Middelfart, qui avait rejoint l'Angleterre à l'été 2013 en provenance de l'Ajax Amsterdam, aura cumulé 305 matchs pour 69 buts et 89 passes décisives, soit un geste décisif tous les deux matchs disputés.

Lo Celso, lui, ne s'est pas imposé pleinement depuis son arrivée en provenance du Betis cet été, mais voit la direction londonienne lui accorder sa confiance. Récemment, José Mourinho s'était montré très satisfait de sa progression depuis sa prise de fonction. En attendant cet été, Tottenham aurait payé près de 10 millions d'euros supplémentaires pour lever cette option, qui serait devenue obligatoire en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, comme l'indique Sky Sports.