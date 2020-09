Le nouvel entraîneur de l'USM Alger, François Ciccolini, s'est montré inquiet de l'état de forme physique de ses joueurs qui viennent de reprendre les entraînements après 6 mois d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. «Notre plus grand problème est de voir dans quel état physique allons-nous trouver les joueurs. On va faire en sorte de les remettre sur pied le plus vite possible», a déclaré Ciccolini dans une vidéo postée sur la page Facebook du club. L'entraîneur corse a rallié, dimanche, Alger en compagnie des nouvelles recrues et des membres de son staff technique, à bord d'un avion spécial affrété par le club. «Je suis très content d'être ici malgré les conditions difficiles (liées au Covid-19). Lors des deux premières semaines de travail, on a mis au point un programme avec très peu d'intensité, puis nous allons augmenter la charge lors de la troisième semaine», a-t-il fait savoir. Mais d'abord, Ciccolini, son staff et les nouveaux joueurs doivent se mettre en isolement pour une semaine dans un hôtel de la capitale selon le protocole sanitaire en vigueur. Après leur sortie de confinement, ils rejoindront le reste de l'effectif pour un stage prévu du 11 au 25 octobre à Mostaganem, avec au menu des matchs amicaux. Ciccolini (58 ans) a été désigné nouvel entraîneur de l'USMA le 5 août dernier, en remplacement de Mounir Zeghdoud, dont le contrat n'a pas été prolongé. Le technicien français sera secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste d'entraîneur des gardiens a été confié à l'ancien portier international Mohamed Benhamou. Le préparateur physique étant le Français Nicolas Baup. Par ailleurs, L'USMA a annoncé une résiliation de contrat «à l'amiable» avec son gardien de but, Ismaïl Mansouri, et le défenseur Hichem Belkaroui. «Un accord a été trouvé entre l'USMA et les joueurs Smaïl Mansouri et Hichem Belkaroui pour une résiliation de contrat à l'amiable», a écrit le club algérois, dimanche soir, dans un communiqué laconique sur Facebook. Le départ de Mansouri va ouvrir la voie à la venue d'un nouveau portier qui pourrait être Alexis Guendouz (24 ans) de Saint-Etienne (France), selon la presse spécialisée. Avec Mansouri et Belkaroui, Lyes Yaïche a également obtenu sa lettre de libération, en attendant les autres joueurs libérés que sont Tiboutine, Cherifi, Khiraoui, Oukal, Ardji et Redjimi.