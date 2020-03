Les trois pensionnaires de la Ligue 1, à savoir le CRB, l'USMA, et l'ASO ont écopé chacun d'un match à huis clos pour «utilisation et jet de projectiles et fumigènes (3e infraction)». La même sanction a été infligée aux deux clubs de Ligue 2, la JSMB et l'ABS.

L'ABS, dont il s'agit de la première infraction, «a été sanctionné pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles et envahissement de terrain à la fin de la rencontre». La commission a sanctionné également 11 clubs d'une amende de 100 000 dinars pour «absence de panneau LFP sur le terrain».

Chez les joueurs, celui du CRB, Adel Djerrar, a écopé de quatre matchs de suspension, dont un match avec sursis. Son club est tenu de rembourser tous les frais des dégâts matériels occasionnés à l'intérieur du stade pour le gestionnaire du stade Biskra. Bekhtaoui Mohamed (MCS), signalé pour «comportement antisportif envers officiels», a pris quatre matchs de suspension ferme, plus une amende de 40 000 da

d'amende. Slimane Allali (JSMB) et Kerouani Mohamed (USMH), ont écopé chacun de trois matchs de suspension ferme, dont un match avec sursis plus 30 000 DA.

Enfin, le directeur sportif du CSC, Nacreddine Medjoudj s'est vu infliger une sanction de deux matchs de suspension ferme (interdiction de terrain et de vestiaires) pour «mauvais comportement envers officiels».