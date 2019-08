Cinq épreuves de boxe (quatre continentales et une mondiale), intitulées « Boxing Road to Tokyo » se dérouleront entre février et mai 2020, sur quatre différents continents, pour permettre aux pugilistes de se qualifier aux prochains JO-2020 de Tokyo.

La première des cinq épreuves de qualification se déroulera du 3 au 14 février 2020 à Wuhan (Chine) et concernera la zone (Asie/Océanie). Elle sera suivie de l’épreuve de la zone Afrique, prévue du

20 au 29 février 2020 à Dakar (Sénégal), alors que la troisième épreuve concerne la zone Europe et elle sera abritée par Londres, du 13 au 23 mars 2020, soit trois jours avant le coup d’envoi de la quatrième et avant-dernière épreuve de qualification, qui, elle, concernera le continent américain.

Le choix s’est porté sur la capitale de l’Argentine, Buenos Aires, pour l’accueillir, du 26 mars au 3 avril 2020, alors que l’épreuve mondiale, cinquième et dernière chance de qualification aux Olympiades de Tokyo se déroulera du 13 au 24 mai 2020 à Paris (France).

Le choix s’est porté sur les villes de Wuhan, Dakar, Londres, Buenos Aires et Paris pour abriter ces épreuves car elles ont déjà accueilli ou qu’elles accueilleront prochainement des compétitions d’envergure, comme les Jeux olympiques ou des jeux olympiques de la jeunesse.