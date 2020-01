Lors de la première partie de la saison en cours, l’on ne comptait qu’un seul joueur libyen dans le championnat algérien, en l’occurrence le milieu de terrain de l’USM Alger, Mouaid Ellafi. Dès l’ouverture du la période hivernale des transferts, trois nouveaux Libyens viennent de débarquer. Il s’agit, d’abord, Abdeslam Tubal, ancien joueur de l’Itihad de Tripoli, qui s’est engagé avec la JS Kabylie pour les 30 prochains mois. Quelques jours plus tard, soit vendredi, un autre compatriote du même club a rejoint le championnat algérien. Il s’agit de Muaid El Gritli, engagé par le NA Hussein Dey pour une période de 18 mois. Pour boucler la boucle, la direction du CS Constantine a présenté, le jour même, deux nouvelles recrues libyennes, à savoir l’attaquant Zakaria Herich et le milieu de terrain Abdallah Orfi, arrivés respectivement l’US Tanger (Maroc) et d’Al Ahly de Tripoli. Ces joueurs Libyens auront des licences étrangères, puisque la Fédération algérienne de football avait décidé la saison dernière de ne pas répondre favorablement à la proposition de l’UNAF concernant le libre transfert de joueurs entre les différents pays de la zone. Les autres Fédérations ont, pourtant, accepté cette proposition, en témoigne surtout le transfert massif des joueurs algérien vers le championnat tunisien notamment lors du dernier mercato d’été.