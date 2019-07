Cinq personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur la RN 43 à l’entrée de la ville de Sidi Abdelaziz, dans la wilaya de Jijel, lors des célébrations de la victoire de l’EN dans la compétition africaine. L’accident s’est produit peu après minuit suite à une violente collision entre un semi-remorque et une camionnette à bord de laquelle se trouvait un groupe de jeunes qui fêtait la victoire des Verts, a indiqué le lieutenant Ahlam Boumala. « Trois des victimes, âgées entre 13 et 23, ans sont décédées sur place », a-t-elle ajouté. Elle a également indiqué que six unités de la Protection civile comptant 40 éléments sont intervenus pour secourir les blessés avant de les évacuer vers l’hôpital Medjdoub Saïd de la ville de Taher, détaillant que deux des victimes évacuées, âgées de 14 et 16 ans, ont rendu l’âme, dès leur admission à l’hôpital. Les blessées, âgées entre 11 et 36 ans, sont dans « un état grave » et souffrent de plusieurs lésions traumatiques.