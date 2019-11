Encore une fois, le portier des Verts, Rais M’Bolhi n’a pas encaissé de buts avec l’EN. M’bolhi (72 sélections) a laissé ses cages inviolées pour la cinquième fois de suite. En effet, depuis le but encaissé sur penalty en demi-finale de la CAN face au Nigeria (2-1), le portier de la formation saoudienne d’Al-Ettifaq enchaîne un sans-faute en gardant ses cages vierges face respectivement au Sénégal (1-0), le Bénin (1-0), la Colombie (3-0), la Zambie (5-0) et enfin face au Botswana (1-0)