Ayant fait plus de 4 ans à la tête de la sélection sénégalaise, Aliou Cissé, malgré le revers en finale de la CAN-2019, aimerait poursuivre l'aventure. Selon ses dires, le plus important n'est pas son avenir mais, la déception des joueurs et du peuple qui ont tout donné. «Mon avenir n'est pas le plus important. Je pense que le plus important c'est le fait que les garçons ont donné beaucoup. Le peuple aussi», a-t-il dit. Cissé, le manque de régularité au haut niveau conditionne les résultats actuels des Lions.

«Ce qui nous manque est de continuer à être régulier. La dernière fois c'était en 2002, l'expérience de ses grands rendez-vous demande à y être souvent pour gagner cette CAN. Sur ces 17 ans on n'a pas été régulier, mais sur les 5 dernière années, l'équipe est en progression. On ne doit pas tout remettre en cause», a-t-il déclaré. Pour rappel, Aliou Cissé a encore deux années de contrat avec la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).