Retenu par le FC Barcelone durant le dernier mercato, Lionel Messi (33 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait quitter la Catalogne libre l'été prochain au terme de son contrat. Considéré comme le grand favori pour accueillir l'attaquant (voir ici), Manchester City a pour la première fois publiquement ouvert la porte à une éventuelle arrivée de la Pulga! ´´Si c'était devenu une vraie possibilité cet été, on l'aurait envisagé. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que n'importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe, a d'abord souligné le directeur des opérations des Citizens, Omar Berrada, pour le média The Athletic. Nous verrons si cela devient une possibilité un jour. S'il quitte Barcelone et que cela devient quelque chose d'envisageable, nous pourrions explorer cette option.» Avec leurs moyens financiers et la présence de Pep Guardiola, ex-entraîneur du sextuple Ballon d'or au Barça, les Skyblues disposent de solides arguments.