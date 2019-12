L’entraîneur du CR Belouizdad, Abdelkader Amrani, n’a plus donné signe de vie au club, depuis le match nul concédé à domicile face au MC Oran (1-1) samedi dernier dans le cadre de la 15e et dernière journée de la phase-aller. Sa démission, annoncée à l’issue de cette partie, a été refusée par les responsables du groupe Madar-Holding, actionnaire majoritaire du club, ainsi que le directeur sportif, Saïd Allik. Ce dernier s’était entendu avec lui, mardi dernier, à ce qu’il prolonge son séjour à Tlemcen, avant de rejoindre l’équipe à Mascara à l’occasion du match de samedi prochain face à l’IS Tighenif, dans le cadre des 32es de finale de la coupe d’Algérie. Hier, un autre rebondissement intervient.

L’analyste-vidéo du Chabab, Fatah Ameroune, réputé proche du coach pour avoir exercé avec lui dans plusieurs autres clubs, a annoncé via son compte sur facebook que «l’aventure de Amrani avec le CRB est terminé». Entre-temps, et comme à son habitude, la page officielle du club sur ce même réseau social observe un silence radio, en ne publiant rien, sauf des photos et vidéo des matchs et entraînements.

Renseignement pris quelques heures plus tard, il s’avère que Amrani a informé ses dirigeants de sa décision «irrévocable», préférant sortir par la grande porte, laissant l’équipe à la première place après l’avoir sauvé de la relégation la saison dernière et offert le trophée de la coupe d’Algérie. Malgré cela, les responsables du Chabab vont tenter une dernière fois de le dissuader, avant de passer à autre chose, puisque plusieurs dossiers chauds sont en attente, à commencer par celui du recrutement.

Le courant ne passe plus entre Amrani et certains joueurs, ce qui a été confirmé par ces derniers lors de la réunion tenue, mardi, dernier avec Allik à l’issue de la séance d’entraînement. En plus, Amrani affirme que l’entourage du club ne lui permet pas de travailler dans le calme, avec des personnes au sein même du club qui tentent de lui mettre des bâtons dans les roues pour tacler, par l’occasion, Allik et le pousser vers la porte de sortie. Pour remplacer, le premier nom qui a été cité pour le remplacement de Amrani, est celui de Boualem Charef, actuel DTS des jeunes, mais il semble que le concerné ne fait pas l’unanimité. Pour ce qui est du Marocain Badou Zaki, ancien entraîneur du Chabab, lequel vient de démissionner du Difaâ d’El Jadida. Mais cette piste ne peut se concrétiser, puisque l’ancien gardien de but des Lions de l’Atlas va s’engager avec la Fédération de son pays pour occuper le poste de DTN.

Enfin, sur le volet du recrutement, nous apprenons que Allik est en contact avec les dirigeants du Stade Tunisien afin d’avoir la lettre de libération de leur attaquant congolais, Guy Mbenza (19 ans). Ce qui bloque la transaction, pour l’heure, c’est le montant exigée par les Tunisiens pour lui octroyer sa lettre de libération, et qui s’élèverait à 200.000 euros.