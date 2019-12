A voir la détermination et la volonté des joueurs et du coach Bernard Casoni, les fans du MC d’Alger ont bien cru que leur équipe va revenir avec un bon résultat de son déplacement à Bel Abbès, samedi, pour se faire pardonner du semi-échec enregistré face au CR Belouizdad, leur rival pour le poste de leader (2-2). Et bien que les Vert et Rouge ont très bien débuté la partie en ouvrant la marque par Allati, les joueurs de l’USMBA ont bien réagi par la suite pour inscrire trois buts, dont un doublé de l’attaquant racé, Belhocini. Ce qui est considéré comme un score lourd et pas du tout acceptable par les fans des Vert et Rouge, surtout que leur rival d’aujourd’hui pour le poste de leader, le CR Belouizdad a battu la JS Saoura (1-0) pour creuser l’écart à 4 points. Cette défaite qualifiée de surprise, serait annonciatrice de la poursuite de la crise qui perdure au sein du Mouloudia depuis le début de la saison. Preuve en est : des sources évoquent même une nouvelle réunion des responsables du MCA avec Casoni et un éventuel limogeage du coach des Vert et Rouge. On se souvient qu’il y a une semaine, la direction du MCA a décidé de prôner la stabilité, car des matchs très importants attendent l’équipe en cette fin d’année 2019. En effet, après la fin du match contre le CRB, Fouad Sekhri a songé à limoger Casoni à cause de ce semi-échec. Or, le lendemain, une réunion a eu lieu entre le président du conseil d’administration, Achour Betrouni, et son directeur sportif pour parler sur l’avenir du technicien français. Le président du CA était catégorique pour le maintien du coach, mais le DTS est bien contre, avant qu’un tête-à-tête Sakhri-Casoni ne se termina par une « entente » pour la stabilité avant la trêve. Il est vrai que les derniers résultats enregistrés par l’équipe, quatre points sur les 15 possibles ne sont guère en faveur du staff technique et des joueurs. Après cet échec cuisant à Bel-Abbès, des spécialistes, observateurs, voire des fans du MCA estiment que les jours du coach Casoni sont bel et bien comptés. Le voyage éclair de Fouad Sekhri à Paris, puis à Madrid est considéré comme un message pour Casoni. Ce qui incite à comprendre que Sakhri serait allé à l’étranger pour rencontrer un entraîneur étranger dans le but de l’engager en succession de Casoni, toujours en poste. D’aucuns savent très bien que Sakhri et ses collaborateurs sont unanimes à ne plus avoir besoin des services du technicien en question. Or, paradoxalement, Betrouni, la majorité des cadres de l’équipe et une grande partie des supporters, veulent laisser le coach continuer sa mission. Il est important de rappeler, au passage, que les expériences vécues par différents coachs qui se trouvaient dans la même situation que Casoni se sont toutes terminées par le départ du technicien. Ce qui fait prédire aux spécialistes et observateurs que les jours de Casoni sont bel et bien comptés. La problématique est simple : Sakhri et ses collaborateurs veulent des résultats alors que Betrouni et les siens veulent donner du temps à Casoni. Et pour gagner « cette bataille entre responsables », il ne reste qu’une seule alternative pour Casoni et ses « fervents supporters » : gagner des matchs et faire taire l’autre partie. Ce qui, n’est vraiment pas chose aisée d’autant qu’on s’achemine vers la fin de la phase-aller et la préparation de la phase retour décisive où le moindre point perdu risque de coûter cher dans le décompte final.