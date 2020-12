Le Real Madrid affiche de nombreuses lacunes et est passé tout proche d'une élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions. Certains joueurs ont davantage de difficultés que d'autres, à l'instar de Marcelo. Véritable figure du club merengue, le Brésilien est aujourd'hui cantonné à un rôle de joker au profit de Ferland Mendy. Malgré tout, Zidane continue d'aligner à certaines reprises Marcelo, qui peine pourtant à s'illustrer, et cela agacerait en interne. Alors que le contrat du Brésilien court jusqu'en juin 2022, on se poserait également des questions au sein du conseil d'administration du Real Madrid. AS indiquait que les mauvaises prestations du Brésilien pourraient avoir un impact sur son avenir. Un départ dès l'été prochain ne semble donc pas inenvisageable pour le joueur de 32 ans.