Après une phase de poules réussie, le Maroc s’est manqué en 8es de finale de la coupe d’Afrique des Nations 2019. Sortie aux tirs au but par le Bénin (1-1, 4-1 TAB), la sélection marocaine est dans le flou total concernant son avenir. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a clairement laissé planer le doute sur son avenir. « Ça ne sert à rien d’insulter qui que ce soit ou de rejeter la faute sur les autres, ce n’est pas mon genre. C’est pour ça que c’est à moi d’assumer les responsabilités. Quant à la suite, ça fait trois ans et demi que je suis au Maroc avec des joueurs qui m’ont beaucoup donné. Avec la déception et les jours qui vont s’écouler, chacun prendra les décisions qu’il doit prendre en son âme et conscience (...) Je voudrais féliciter cette équipe du Bénin. On avait tout dans nos pieds pour faire la différence. Parfois, c’est des signes. Les signes étaient mauvais ce soir. C’est le football qui veut ça parfois », a lâché le technicien français.