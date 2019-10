Après le Grand Palais en 2018, le Ballon d'or France Football reste à Paris dans un lieu tout aussi incontournable de la capitale française. C'est en effet au Théâtre du Châtelet, dans le 1er arrondissement, que seront récompensés les lauréats de la nouvelle édition de cette distinction individuelle. Et alors que la date fixée pour la cérémonie est encore éloignée, le média espagnol Tribuna a publié mardi un document dévoilant le classement final du Ballon d'or France Football 2019. Le tabloïd ibérique assure que ce document provient des officines de l'UEFA qui auraient arrêté ce classement en août dernier, à l'issue de la rencontre de Supercoupe d'Europe entre Chelsea et Liverpool, à Istanbul. Et selon les résultats divulgués, c'est l'Argentin Lionel Messi, attaquant du FC Barcelone, qui va soulever le Graal pour la sixième fois de sa carrière. Il est suivi par le défenseur néerlandais Virgil van Dijk de Liverpool et Cristiano Ronaldo en troisième position. Viennent ensuite le portier des Reds Alisson Becker et Sadio Mané.