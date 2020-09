La Belge Kim Clijsters, qui tente un deuxième retour au plus haut niveau, a été loin de l’atteindre, mardi dernier, battue dès le 1er tour de l’US Open par la Russe Ekaterina Alexandrova, 29e mondiale, 3-6, 7-5, 6-1 en session nocturne à New York. Clijsters, qui a bénéficié d’une wild-card, n’a pas réédité l’exploit réussi, il y a

11 ans quand elle était venue s’imposer à Flushing Meadows pour son premier retour, après une pause de 18 mois et la naissance d’un enfant. Elle a pourtant bien débuté en se montrant agressive et solide dans le jeu pour enlever le premier set, avant un deuxième bien plus serré où elle a craqué au 12e jeu.