Le séminaire sur l’organisation du cyclisme, organisé depuis samedi dernier au Caire en Égypte, a été clôturé avec la remise des attestations aux participants. La Fédération algérienne de cyclisme a été représentée par Faouzi Loucif, SG de la FAC, et Hakim Mostaghnemi, DOS. Les attestations ont été remises par Wagih Azzam, président de la Confédération africaine de cyclisme (CAC) et premier vice-président de l’UCI. Une cinquantaine de participants venue de plus de 20 pays africains, dont une dizaine de femmes, ont pris part à cette importante conférence qui a porté sur des thèmes du cyclisme en général.