Sebastian Coe, le président de World Athletics, est favorable à l'utilisation des lièvres lumineux qui ont récemment aidé à battre les records du monde féminin du 5000m et masculin du 10000m. «Les lièvres lumineux ne me posent aucun problème. Nos meetings sont des divertissements et je pense que Wavelight permet aux spectateurs de comprendre un peu mieux les vitesses incroyables atteintes par les athlètes»,

a dit Coe, lui-même ancien recordman du monde en demi-fond, qui s'exprimait avant les Mondiaux de semi-marathon à Gdynia, en Pologne. Le 7 octobre à Valence, l'Ethiopienne Letesenbet Gidey a amélioré

le record du monde du 5000 m en 14 min 06 sec 62/100e puis l'Ougandais Joshua Cheptegei a fait de même dans le 10000 m en 26 min 11 sec 00/100e avec l'aide de lièvres lumineux. Ce système, baptisé Wavelight, offre aux coureurs un guidage visuel lumineux au bord de la piste qui leur indique le rythme à tenir pour battre le record du monde. Tout en reconnaissant qu'il y avait un équilibre à trouver, le double champion olympique du 1 500 m (1980 et 1984) a déclaré que les avancées technologiques étaient primordiales pour attirer de nouveaux publics. «On doit innover, cela ne fait aucun doute.» Coe a rappelé que les lièvres (humains) existaient depuis des décennies. Il a qualifié l'exploit légendaire de son compatriote Roger Bannister, premier homme sous les quatre minutes au mile (1 609,34 m), d'«événement créé par les lièvres».