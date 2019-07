L’Equipe nationale algérienne rencontrera, demain à 17h à Suez, la redoutable sélection ivoirienne en quarts de finale de la CAN-2019. Si toutes les sélections commencent à prendre très au sérieux ces équipes dites «petites» après les éliminations du Cameroun, tenant du titre, de l’Egypte et du Maroc, demain la donne sera différente. La raison est toute simple, cette fois-ci, il s’agit de deux prétendants, l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Et l’un se méfie de l’autre dans la mesure où l’effectif des deux formations est composée de joueurs talentueux et surtout capables de faire la décision à tout moment. Doubles vainqueurs de la CAN (1992, 2015), les Eléphants ivoiriens ont hérité de la tâche la plus ardue face aux Aigles du Mali, sélection très jeune et séduisante qui a fini première de son groupe. Les Ivoiriens n’ont pas montré un visage très convaincant depuis le début, mais ont assuré l’essentiel avec cette qualification après des dernières années très décevantes : élimination dès les poules à la CAN-2017 et non-qualification pour le Mondial-2018. Et cette fois-ci, ils ont, tout de même arraché une courte victoire face aux Aigles du Mali (1-0) pour retrouver sur leur chemin la sélection algérienne dont le dernier match remonte entre les deux formations à 2015. Les Ivoiriens avaient alors battu l’Algérie (3-1). Pour le sélectionneur ivoirien, le très expérimenté, Ibrahim Kamara, «on vient avec une équipe qui a du talent, mais qui est jeune, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible». Justement, à propos du match contre l’Algérie, il indique d’abord : «Il n’y aura pas de revanche car ce n’est pas le même contexte ni les mêmes données». Et d’ajouter : «Le match de jeudi sera complètement différent des précédents.» De son côté, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, estime que «la Côte d’Ivoire est un adversaire solide». «Il faudra bien le préparer et le prendre au sérieux», dit-il. En effet, la Côte d’Ivoire se compose de jeunes joueurs bien talentueux : symbole de cette jeunesse, l’attaquant Nicolas Pépé, 24 ans, brillant avec son club de Lille OSC, mais qui n’a pas encore concrétisé dans cette CAN. Les joueurs qui ont marqué durant cette CAN sont : Cornet, Gradel, Kodjia, Serey Die et Zaha, un but chacun. L’attaquant du LOSC a fait trembler les filets à 22 reprises cette saison en Ligue 1, tout en délivrant 11 passes décisives. Sa puissance, sa précision et sa vitesse lui ont permis de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du championnat français et de qualifier son club en Ligue des champions (arrivé 2e de Ligue 1). D’autre part, il faut savoir que le sélectionneur et ex-international ivoirien, Kamara, a sacrifié les anciens joueurs, tels que Yaya Touré, Kolo Touré et autres Copa Barry. Quatre ans après leur dernier succès dans la compétition, les Éléphants se présentent avec un visage renouvelé et des stars montantes comme Serge Aurier, blessé et qui veut disputer cette CAN, Wilfried Zaha ou encore l’inévitable Nicolas Pépé. Une nouvelle génération qui a bien l’intention de tout faire pour atteindre les cimes en Égypte. Avec cette «nouvelle» génération et durant cette CAN-2019, Kamara a réussi à qualifier son équipe à cette fête africaine en étant parmi les 14 pays qui avaient obtenu leur billet pour Egypte-2019 à une journée de la phase des éliminatoires en mars dernier. Dans son groupe «H», la Guinée et la Côte d’Ivoire se sont qualifiées alors que la République centrafricaine et le Rwanda sont éliminés. Au classement, la Guinée termine première avec 12 points et la Côte d’Ivoire deuxième avec 11 points. En phase finale en Egypte, la Côte d’Ivoire a terminé deuxième de son groupe «D» derrière le Maroc. Pour le moment l’Algérie a assumé son nouveau statut de favori en maîtrisant la Guinée (3-0) en 8es de la CAN, dimanche dernier, au Caire. Le rigoureux Djamel Belmadi a rapporté un peu de rationalité dans cette phase finale folle où ses Fennecs ont fait respecter la hiérarchie avec autorité. Venus en outsiders, mais révélés par leur succès face au Sénégal (1-0) en poule, les Verts ne peuvent plus se cacher derrière leur absence du Mondial ou leur piteuse performance lors de la dernière CAN.

Face aux Guinéens, ils ont franchi un nouveau palier en gérant la pression d’une rencontre à élimination directe. Sur le continent, ils n’avaient plus gagné ce genre de matchs depuis 2010. Mais jusqu’au sommet de la pyramide, l’Algérie a encore des marches à grimper, à commencer par ce quart de finale contre la Côte d’Ivoire, demain à Suez, une nation plus dangereuse que cette Guinée privée de son maître à jouer, Naby Keita, en raison de sa blessure.