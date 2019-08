La JSK connaît désormais son prochain adversaire en Champions League d’Afrique. Il s’agit de la formation guinéenne, Hafia Conakry, qui se dresse désormais sur la route des camarades de Tafni, qualifiés après une folle rencontre pleine de surprises devant les soudanais d’Al Merreikh. Les Guinéens, eux, se sont qualifiés aux dépens du Stade malien. Ainsi, les Canaris qui ont franchi le premier pas vont devoir affronter un autre gros cylindre africain, le Hafia Conakry que l’équipe kabyle a rencontré plusieurs fois en coupes africaines. Ce club guinéen n’est pas du tout à prendre à la légère, lui qui connaît très bien les terrains africains. L’équipe qui vient d’enlever de sa route un club malien bien rodé dans ce genre de compétitions, ne s’est pas lancée pour s’arrêter en si bon chemin. Bien au contraire, les Guinéens, qui comptent de très bonnes individualités, vont jouer à fond pour arracher un bon résultat en Algérie. Selon le programme établi par la CAF, le match-aller va se jouer chez les Canaris le 15 ou le 16 du mois de septembre avant d’aller croiser le fer avec son adversaire en Guinée. Justement, coach Velud, qui connaît parfaitement les terrains africains, compte améliorer sa muraille avant de la confronter à ce géant qui ne ménage pas les filets de ses adversaires. Aussi, des replâtrages s’imposent pour fortifier sa défense qui n’a pas tenu longtemps devant Al Merreikh. Une défense qui encaisse trois de buts en une seule rencontre n’est pas pour rassurer les autres compartiments et surtout la barre technique. La qualification devant les Soudanais a fortifié la confiance en soi des joueurs qui croient de plus en plus à leurs chances. Il apparaît, en effet, que ce début de compétition n’est pas pour ménager l’équipe kabyle qui trouve sur son chemin pour la deuxième fois un gros calibre. Passer l’écueil de l’équipe soudanaise n’est pas si évident vu le manque d’expérience des canaris. Pour la direction du club, le titre africain n’est pas parmi les objectifs, mais il faudra aller le plus loin possible pour faire plaisir aux supporters. Ces derniers ont longtemps attendu le retour de leur équipe dans les compétitions africaines. Ils ne demandent pas le titre pour cette première année, mais ils espèrent aller loin pour marquer un retour digne de la JSK qui a longtemps régné sur les terrains d’Afrique. Enfin, notons que l’équipe affronte le PAC pour le compte de la troisième journée du championnat. Les Canaris iront en déplacement pour arracher le maximum de points. Une mission qui ne sera pas facile devant une équipe du PAC, qui n’est pas facile à manier d’autant plus qu’ils jouent sur le terrain. Pour les supporters, comme la direction, creuser l’écart dès le début de la compétition permettra sans nul doute d’éviter les surprises de fin de saison comme l’année dernière. Le comportement des joueurs du CSC lors de la dernière rencontre a été un mauvais exemple qui a fait perdre le titre aux canaris.