Désigné Meilleur joueur de la CAN 2019, Ismaël Bennacer ne compte pas s’arrêter sur les aspects de jeu déjà acquis. Dans une interview accordée au media transalpin la Gazetta dello Sport, le joueur du Milan AC a énuméré les points sur lesquels il devra s’améliorer. «Aujourd’hui, je parle déjà beaucoup sur le terrain, mais je suis silencieux à l’extérieur. Je dois le faire encore plus. Et puis je dois progresser tactiquement à la recherche du ballon en sachant me libérer de la pression», a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : «Je sais que je dois plus être leader sur le terrain, et obligé de parler davantage à mes coéquipiers car mon poste me l’impose. Je dois savoir comment suggérer les meilleures instructions à mes compagnons, je dois comprendre comment gérer les moments difficiles.» Arrivé au Milan AC l’été dernier, l’ancien joueur d’Empoli a été mis dans un nouveau registre. De milieu relayeur, Ismaël Bennacer est désormais repositionné devant la défense. Il a affirmé son dernier interview qu’il se plaît à ce poste. «Dans le passé, j’ai évolué en tant que Mezzala (relayeur dans un milieu à trois, ndlr) mais maintenant, depuis un an et demi, je joue devant la défense. Une période au cours de laquelle j’ai appris tant de choses, mais encore trop peu pour dire que je suis satisfait». Après le sacre à la CAN 2019 et le trophée de meilleur joueur de la compétition, Ismaël Bennacer a été transféré au Milan AC à destination d’Empoli. Avec ce mouvement, l’international algérien a franchi un palier dans sa jeune carrière. Mais depuis son arrivée, tout comme son équipe, il n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent. «Quand Pirlo jouait, j’étais petit et je n’avais pas le temps de le voir en direct. Je sais qu’il faisait partie des plus grands et Boban (ancien milieu et actuel dirigeant du Milan AC, ndlr) me parle toujours de lui. Il me dit : «Regarde comment Pirlo jouait. Il n’était pas très rapide, mais il savait, avant tout le monde, où le ballon était et où ses coéquipiers étaient positionnés sur le terrain. Sa position était toujours parfaite. Maintenant, je l’étudie en vidéo», a-t-il révélé. Avant de conclure avec ces joueurs qui l’ont inspiré : «Je me suis inspiré d’Iniesta et Verratti, je les regarde beaucoup». Peut être bientôt on aura Ismaël Bennacer qui sera le mélange d’Andrea Pirlo, d’Iniesta et de Verratti. En tout cas, on a hâte de découvrir ce nouveau joueur qui sera le fruit de 3 joueurs avec une technique hors pair. Aujourd’hui, les Milanais affronteront la Juventus à partir de 20h45 dans le choc de la Serie A à l’Allianz Stadium de Turin.