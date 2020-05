Dans une interview accordée au journaliste Yacine Bouadli de Mondial TV, l'ancien international et ex-entraîneur adjoint du sélectionneur national, Vahid Halilhodzic (2011-2014), Nouredine Kourichi, a raconté comment Riyad Mahrez, l'actuel capitaine des Verts avait rejoint l'EN, qui se préparait à un mois du Mondial-2014 au Brésil. Il raconte d'abord: «Vahid m'avait demandé d'aller voir Adlene Guedioura, qui ne jouait pas beaucoup à Cristal Palace et Belkalem qui jouait peu à Watford. Je devais voir leurs coachs pour savoir pourquoi ils ne jouent pas», explique Kourichi en précisant ceci parce qu'«on ne savait pas comment faire pour les deux joueurs et s'ils continueraient avec nous ou pas.» Kourichi poursuit: «Je suis, donc, parti à Londres pour voir les deux joueurs concernés. Et à l'hôtel, je reçois un coup de fil de l'agent de Mahrez; qui me dit que j'ai avec moi une pépite de 21 ans qui joue à Leicester City et je souhaite vous voir pour discuter sur la possibilité pour qu'il puisse intégrer la sélection nationale.». Ceci pour le premier contact. Par la suite, Kourichi raconte: «J'en ai parlé avec Vahid et il était d'accord pour voir ce joueur, mais, cela se passait dans une période qui était très difficile pour nous. Du côté gauche, on avait Soudani et Djabou. Avec Mahrez, un gaucher, également, c'était très difficile et c'était bien compliqué.» L'intervenant déclare: «Je suis parti voir jouer Mahrez en Angleterre et pour discuter, ensuite, avec lui après le match. Cela s'est passé lors du match de son équipe contre Arsenal. Sur ce match, j'ai été vraiment impressionné par sa qualité technique et surtout par son pied gauche très intéressant. J'ai donc fait un rapport élogieux sur Mahrez.» Et de poursuivre: «On préparait un stage en Suisse avec 25 joueurs et il fallait par la suite qu'on enlève 2 ou 3 joueurs avant d'aller au Mondial au Brésil.» Cela se passait exactement le 10 mai 2014, lorsque Mahrez est convoqué par Vahid Halilhodzic dans une pré-sélection de 30 joueurs avant le Brésil, pour le stage de préparation à Sidi Moussa. Le 31 mai 2014, il honore sa première sélection avec l'Algérie face à l'Arménie, lors d'un match amical. Il aura été l'un des Algériens les plus en vue en délivrant une passe décisive pour Ghilas.

«Là, Mahrez a convaincu et c'est ainsi qu'il a pu arracher sa place avec le groupe qui devait disputer le Mondial du Brésil», déclare tout fier, Kourichi. Ainsi et pour ses six premiers mois avec Leicester en Angleterre, il dispute 19 rencontres de cham-pionnat pour 3 buts inscrits et remporte le championnat avec les Foxes. Le 24 avril 2016, c'est la consécration pour l'international algérien qui s'est vu remettre le titre de meilleur joueur de Premier League pour la saison 2015-2016. Il devient le premier joueur africain à recevoir ce titre grâce à sa saison exceptionnelle chez les Foxes. Il est aussi quelques jours avant désigné dans l'équipe type de la saison en Premier League aux côtés de ses coéquipiers Jamie Vardy et Ngolo Kanté. Les supporters de Leicester City l'ont aussi élu meilleur joueur du club pour la saison 2015-2016, un nouveau trophée individuel qui s'ajoute à son palmarès pour sa saison incroyable. Le 17 août 2016, il prolonge son contrat jusqu'en juin 2020 avec Leicester. Le 10 juillet 2018 il s'engage en faveur de Manchester City contre 68 millions d'euros. Le 5 août 2018, il remporte le Community Shield contre Chelsea (2-0). Et enfin, actuellement, Mahrez est toujours à City mais avec le titre africain en poche qu'il a réussi à décrocher avec les Verts dont il était le capitaine sous la houlette de Belmadi. C'est ainsi que Kourichi déclare: «Je suis très content qu'il soit devenu l'un des plus grands joueurs au monde et il a une grande marge de progression en étant à City. Cela lui permettrait d'avoir beaucoup plus d'expérience pour être l'un des 5 meilleurs joueurs du monde.»