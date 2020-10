Memphis Depay (26 ans) a longtemps cru qu'il pourrait quitter l'Olympique Lyonnais lors du mercato estival. Malheureusement pour l'attaquant néerlandais, c'est bien au sein du club rhodanien qu'il disputera l'intégralité de la première partie de la saison actuelle. Et pour cause, son transfert annoncé au FC Barcelone, où Ronald Koeman le désirait ardemment, a capoté au dernier moment. Une déception pour l'Oranje, mais aussi et surtout pour ses employeurs, qui ont tout fait pour faciliter son départ. En effet, The Telegraaf nous apprend que Jean-Michel Aulas a réalisé de sacrés efforts pour laisser filer sa star, sous contrat jusqu'en juin prochain. Initialement désireux de récupérer 30 millions d'euros, le président lyonnais était prêt à vendre son joueur pour 25 millions d'euros. Voyant que l'affaire traînait et que le temps passait à une vitesse grand V, le dirigeant des Gones a même accepté une sacrée ristourne pour ne pas bloquer le Batave. Selon Catalunya Radio, JMA a trouvé un accord avec ses homologues catalans pour un transfert à hauteur de 5 millions d'euros fixes plus 10 millions d'euros de bonus éventuel. Un énorme effort financier qui n'a finalement pas porté ses fruits pour une raison très précise. Ainsi, le média catalan affirme que ce n'est pas le Barça qui a fait voler le transfert en éclats mais bien la Liga. Pourquoi? Car l'instance espagnole a refusé d'entériner l'opération pour la bonne et simple raison que l'arrivée de Depay faisait franchir à la formation blaugrana le plafond autorisé pour la masse salariale. Chose qui aurait pu être évitée si Ousmane Dembélé, longtemps pressenti à Manchester United, avait accepté de prolonger avant d'être prêté dans la foulée au club anglais. Une grosse déception pour Depay, qui ne devrait toutefois pas être éternelle car Barcelone compte bien revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal. D'ici-là, le Lyonnais

tentera de retrouver son meilleur niveau à Lyon.