Comme attendu depuis l'annonce de la consultation écrite des membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF) au sujet de l'avenir des compétitions nationales, son Bureau fédéral, réuni, hier, en session extraordinaire, a validé l'arrêt du cham-pionnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad champion de la saison 2019-2020. Ainsi, le Chabab, leader incontesté de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire.

Le club de la capitale comptabilise 40 points, soit trois de plus que l'ES Sétif et le MC Alger, qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun, avec un avantage au goal-average. De plus, quatre équipes de la Ligue 2 accéderont en Ligue 1, à savoir l'O Médéa, la JSM Skikda, le WA Tlemcen et le RC Relizane, conformément au dernier classement juste après l'arrêt des compétitions. Ceci, alors que les huit premiers clubs des différents groupes de la Division nationale amateur (DNA) seront promus en Division 2. Par ailleurs, il n'y aura pas de relégation cette saison, conformément aux choix des mem-bres de l‘assemblée générale de la FAF, par écrit, où c'est l'option qui a été plébiscitée. À rappeler que dans le formulaire adressée par la FAF aux 112 membres de l'AG, il était question d'abord de choisir entre A et B: poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option aurait été cochée, chaque membre a eu à choisir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à: saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent, mais sans relégation. Et c'est donc cette dernière option qui a été choisie. La FAF a préféré faire l'impasse sur l'article 82 des statuts, qui lui donne pourtant les pleins pouvoirs pour prendre une décision, la FAF a opté pour «une démarche démocratique», en consultant les membres de l'AG, après avoir essuyé un refus de la part de la tutelle pour organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx). Et c'est sur la base de ce même article 82 que les membres du BF ont finalement pris la décision, hier. La saison prochaine sera donc composée de 20 clubs en Ligue 1 professionnelle alors que la Ligue 2 sera composée de deux groupes de 18 clubs, mais en amateur. Même le changement du système de compétition cette fois-ci ne posera pas problème, puisque le ministère de la Jeunesse et des Sports ne mettra pas en application sa circulaire, qui interdit cette démarche lors de la dernière année du mandat olympique. D'ailleurs, le MJS, Sid Ali Khaldi, a déclaré, la veille de cette réunion, que «le Bureau fédéral est le seul organe habilité à décider du sort de la saison en cours, conformément à l'article 82 des statuts de la FAF». «Je saisis cette occasion pour demander de placer l'intérêt suprême du pays au-dessus de toutes autres considérations et de faire preuve d'un sens des responsabilités, de sagesse et de raison», a déclaré le ministre en marge de la signature d'un accord-cadre à Alger entre les ministères de la Jeunesse et des Sports et de la Poste et des Télécommunications pour accompagner le mouvement sportif national.

À chacun donc sa lecture de cette dernière déclaration du ministre.