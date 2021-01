Auteur de performances exceptionnelles depuis son retour au Milan AC en janvier dernier avec 22 buts marqués en 30 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (39 ans), actuellement blessé, a été encensé par son entraîneur Stefano Pioli. «Je n'ai jamais rencontré un joueur aussi intelligent et sympathique. Ce sont des moments comme ça, il reviendra et jouera plus qu'avant. Mais sa présence est déjà fondamentale, il sait comment entraîner et stimuler ses coéquipiers», a apprécié le technicien dans les colonnes du Corriere dello Sera avant d'expliquer sa façon de gérer la star suédoise. «Ce n'est pas vraiment difficile. Parce que nous sommes tous deux directs, nous ne nous cachons pas, pour le meilleur ou pour le pire. On s'est aussi dit des choses négatives, ça arrive, c'est normal, c'est la dynamique logique d'une équipe. Une fois, il est venu dans mon bureau et a dit: ‘Coach, je parle aujourd'hui'. Je suis resté là et j'ai écouté. Le lendemain, j'ai parlé. C'est ainsi que cela fonctionne. Il faut comprendre les situations, les gens et les moments», a expliqué l'Italien qui n'hésite pas à s'effacer si besoin devant l'ancien Parisien.