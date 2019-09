Malgré le début de saison raté de l’USM Harrach en championnat de Ligue 2, avec un seul point récolté en 5 matchs, la direction du club n’a pas l’intention de se séparer des services de son entraîneur, Ismaïl Djelid. Ce dernier a été confirmé dans son poste et c’est lui qui dirigera, ainsi, la préparation de son équipe pour le prochain match de la 6e journée, lorsqu’elle recevra la JSM Béjaïa. La situation va de mal en pis à « Essafra » et l’entraîneur doit, ainsi donc, vite trouver une solution pour sauver les meubles… et sa tête.