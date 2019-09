La détermination des joueurs du NA Hussein-Dey, samedi soir face au voisin et rival, le CR Belouizdad, n’a finalement pas suffi. Ils ont fini par s’incliner sur le score de (1-2) face à une équipe ayant joué, pourtant, en infériorité numérique après la demi-heure de jeu, suite à l’expulsion de Amir Sayoud. A la fin de la rencontre, les supporters sont montés au créneau, et la plupart ont demandé la tête de l’entraîneur Arezki Remmane. Pour eux, ce dernier n’est pas l’homme de la situation et il faudra renforcer, dès lors, la barre technique par un entraîneur expérimenté avant qu’il ne soit trop tard. Mais cette demande ne semble pas être partagée, du moins pour l’heure, par la direction du club, à sa tête le premier responsable, Mourad Lahlou. Selon des indiscrétions, ce dernier a décidé de maintenir, contre vents et marées, Remmane dans son poste et lui accorder une autre chance lors de la prochaine rencontre, où l’équipe se déplacera chez la lanterne rouge, l’USM Bel Abbès, le 12 septembre prochain dans le cadre de la 4e journée du championnat de Ligue 1. En raison des dates Fifa et la trêve qu’observera le championnat, les Sang et Or auront, ainsi, plus de 10 jours pour rectifier le tir et prétendre revenir avec une victoire qui sera synonyme de leur véritable départ en championnat. Malgré cette montée au créneau des supporters, Remmane garde le sang-froid. Pour lui, son équipe, en pleine reconstruction, évolue bien « puisqu’une amélioration se fait constater au fil des rencontres ». Composée essentiellement de jeunes joueurs, « l’équipe a besoin de plus de temps pour parfaire plusieurs aspects avant de pouvoir la juger », selon les dires du coach. L’équipe a connu, faut-il le rappeler, une grosse saignée cet été, avec le départ d’une quinzaine de joueurs et l’arrivée de jeunes issus de l’équipe réserve et d’autres de divisions inférieures. Mais ces justificatifs ne semblent pas tenir la route ni rassurer les supporters, qui attendent une réaction de la direction dans les meilleurs délais. Cette dernière est à la croisée des chemins et doit, de ce fait, agir vite afin de calmer les ardeurs. Dur labeur !