Malgré le confinement imposé aux joueurs de Chelsea, depuis le test positif au coronavirus de l'ailier Callum Hudson-Odoi, le milieu de terrain Mason Mount a décidé de sortir pour disputer un match de foot à 5 dimanche, révèle le Daily Mirror.

Une action irresponsable qui vaudra certainement une grosse amende financière à l'étoile montante des Blues.

D'autant que la publication annonce la présence d'un autre joueur professionnel durant cette activité, le milieu de terrain de West Ham Declan Rice.

Un comportement qui suscite forcément la polémique en Angleterre en cette période de crise sanitaire.

Mancini milite pour l'Euro en 2021

Aujourd'hui, l'UEFA va tenir une réunion au sommet pour décider notamment de la marche à suivre concernant l'Euro 2020 par rapport à l'épidémie du coronavirus. Avec la situation actuelle, cette compétition pourrait être reportée à l'été 2021.

Une solution qui plaît visiblement au sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini. «Si nous pouvions gagner le Championnat d'Europe cet été, nous pouvons aussi le gagner en 2021. Attendons la décision de l'UEFA, mais je m'adapterai à tout. Pour l'heure, la priorité est de sauver des vies. (...)

Quand nous reviendrons à une vie normale, au football, nous serons plus heureux, nous nous sentirons libres, nous pourrons retourner au stade et nous amuser. Ces situations dramatiques peuvent nous rendre meilleurs. Je l'espère», a commenté l'ancien coach de l'Inter Milan pour Rai Sport.

Un jeune entraîneur espagnol décède

Le club amateur de l'Atletico Portada Alta a annoncé la mort de l'un de ses entraîneurs. Francisco Garcia est décédé dimanche soir à l'âge de 21 ans, après avoir été testé positif au coronavirus. La presse espagnole précise que le coach des jeunes de cette formation basée à Malaga présentait d'autres pathologies. De l'autre côté des Pyrénées, le COVID-19 touche principalement le FC Valence, qui a confirmé le contrôle positif de cinq de ses membres dont trois joueurs.

Mangala rassure pour son cas

Testé positif au coronavirus, comme quatre autres membres de son club dimanche, le défenseur central de Valence Eliaquim Mangala a posté un message sur les réseaux pour rassurer son monde concernant son état de santé.

«Je me sens bien et je n'ai pas de symptôme associé au virus. Pourtant, je reste confiné chez moi en évitant tout contact avec ma famille, prévient l'international français dans un post Instagram. J'ai appris que nous pouvions porter le virus sans ressentir les symptômes.

C'est pourquoi je recommande à tout le monde de suivre les mesures de confinement et d'éviter les contacts avec les autres, autant que possible.» Le message est passé.

La NBA pourrait être interrompue jusqu'à deux mois

La NBA pourrait voir sa saison arrêtée plus longtemps qu'espéré, selon la nouvelle recommandation des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour qui les évènements réunissant 50 personnes ou plus aux Etats-Unis devraient être annulés ou reportés de huit semaines. Adam Silver, le patron de la NBA a déclaré jeudi, au lendemain de sa décision de suspendre la saison, que le hiatus durerait «au moins trente jours», sans écarter la possibilité qu'il dure plus longtemps et qu'une annulation finisse par s'imposer. Or dimanche, les CDC, conformément à leurs directives pour les rassemblements de masse, ont actualisé leurs recommandations compte tenu de la propagation galopante et des risques de plus en plus grands de contracter la maladie.



Nike ferme ses magasins

L'équipementier sportif Nike s'associe à la lutte contre le coronavirus. Pour tenter de limiter la propagation du virus, le groupe a annoncé la fermeture de ses boutiques en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir d'hier, et ce jusqu'au vendredi 27 mars. Les boutiques en ligne restent quant à elles opérationnelles pour les clients souhaitant passer commande. La marque a aussi précisé prendre des mesures supplémentaires en mettant en place du télétravail, des horaires de travail décalés, et le renforcement du nettoyage pour favoriser la protection de ses collaborateurs.

Les magasins Nike en Corée du Sud, au Japon et en Chine, restent néanmoins ouverts et poursuivront leurs activités normales.

Tebas pense que la Liga ira à son terme

Javier Tebas a donné son sentiment sur la possibilité de terminer dans les temps la saison 2019-2020 de Liga. Sur les ondes de la Cadena COPE, le président de la Ligue espagnole de football a expliqué qu'il était persuadé que l'exercice pourra se finir en dépit de l'épidémie du coronavirus. «Je suis convaincu que nous allons terminer la saison. Nous travaillons avec d'autres championnats pour faire correspondre les dates.»