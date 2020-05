Alors qu’elle avait déjà auditionné le directeur général de l’ES Sétif, les présidents de l’US Biskra et du CA Bordj Bou Arréridj, ainsi que l’intermédiaire des joueurs, reconnu par la FAF, Anis Saâdaoui, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel enregistrera, ce matin, la confrontation directe entre les principaux interlocuteurs dans l’affaire de l’enregistrement téléphonique, à savoir Fahd Halfaya et Nassim Saâdaoui. En effet, la CD avait auditionné les deux hommes jeudi dernier, et il se trouvait que leurs témoignages sont contradictoires. Halfaya insiste en indiquant que cet enregistrement audio qui l’inculpe d’arrangement de matchs est « faux » et qu’il a déposé une plainte à la justice, tout en précisant qu’il a fourni un autre enregistrement par WhatsApp entre les deux responsables où il montre qu’il a raison. De plus, Halfaya vient d’annoncer qu’il est démissionnaire de son poste à l’ESS juste après avoir prouvé son innocence dans cette affaire. Par contre, Saâdaoui soutient que cet enregistrement « n’est pas faux, mais bien authentique », tout en indiquant également qu’il a déposé une plainte et « c’est à la justice de trancher et de montrer la vérité ». Et c’est, donc, aujourd’hui que la Commission de discipline a programmé la confrontation entre ces deux hommes pour éclaircir la situation. à noter qu’hier, la Commission de discipline a auditionné les présidents de l’USB, Abdellah Benaïssa, et celui du CABBA, Anis Benhamadi, qui ont été cités par Halfaya. On devrait avoir des décisions de la Commission de discipline demain ou après-demain. Mais, aux dernières nouvelles, on pourrait voir ladite Instance convoquer d’autres personnes, dont le président de l’USM Bel Abbès, qui a été citée dans la transaction concoctée par Halfaya, surtout que l’USB est effectivement allée gagner à Bel-Abbès. De plus, Halfaya et Saâdaoui vont être également auditionnés par le département de l’éthique, une nouvelle direction de la FAF qui doit connaître son nouveau président cette semaine. Ainsi, cette nouvelle structure juridique de la FAF devra écouter les deux concernés le 7 juin en cours. Ceci, côté sportif. Côté civil, il faut rappeler que le ministère de la Jeunesse et des Sports avait déposé plainte contre « x » et Halfaya et Saâdaoui ont été déjà écoutés par la sûreté de la wilaya d’Alger, mercredi dernier. Et aux dernières nouvelles, Nassim Saâdaoui et Fahd Halfaya seront aussi devant la justice, une fois que le procureur de la République du tribunal d’Alger aura reçu le dossier complet, pour que chacun d’entre eux donne son explication et relate sa version. D’ailleurs d’autres cas de « corruption » sont cités dans le prolongement de cette affaire avec l’implication d’autres joueurs quant à leurs signatures de contrats. D’ailleurs, d’autres cas de « corruption » sont cités dans le prolongement de cette affaire avec l’implication d’autres joueurs quant à leurs signatures de contrats.