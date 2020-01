Présent à la réunion avec d’autres anciens dirigeants du MCA, dont Belamane, Gaceb et Tafat, pour parler de la situation actuelle du club, dont la préparation du centenaire, Lounas Chaâbane déclare qu’« il est désormais d’importance capitale de faire quelque chose pour ce club, dont la popularité dépasse largement les frontières de notre pays, afin que dans le monde entier ses fans soient bien fiers». L’ex-président de la section football du MCA a indiqué : «Nous, les anciens dirigeants estimons que la situation de l’équipe en elle-même (absence d’un coach principal, du recrutement et l’envie de départ de certains cadres) est un problème récurrent qui pourrait bien être réglé si les responsables désignés étaient à la hauteur d’une gestion aussi facile concernant de tels cas. mais pournous, il s’agit, non pas de régler ces cas, mais d’obtenir un investissement digne d’un club aussi historique que prestigieux qu’est le Mouloudia.» Chaâbane explique en rappelant que «depuis l’arrivée de la Sonatrach en 2013, les 8 présidents du conseil d’administration n’ont absolument rien fait comme investissement digne de ce nom. «On constate, par contre, uniquement la dilapidation de l’argent pour des résultats indignes d’un club comme le Mouloudia», déplore-t-il. Il indique aussi : «Nous, anciens dirigeants du MCA, constatons que le club n’a toujours pas de terrain d’entraînement si ce n’est le stade du 5-Juillet, utilisé depuis 1972, soit bien avant la venue de la Sonatrach. Et donc, la reconduction de ce contrat avec l’OCO n’est en réalité qu’une erreur des anciens responsables de Sonatrach qui vient d’être rectifiée. Mais nous constatons amèrement que depuis 2013, on avait bien parlé d’un terrain à Zéralda qui est acquis au Mouloudia et du Complexe sportif de Ben Aknoun, mais dans la pratique, on ne voit rien venir comme infrastructure carrément mouloudéenne !». En effet, il est important de rappeler, au passage, d’une part que le 11 décembre 2013, le président du conseil d’administration du MCA, Boudjemaâ Boumella, avait bien annoncé que «le terrain de Zéralda était acquis». Il s’est déclaré content de savoir que le terrain de Zéralda va bientôt devenir propriété du MCA. Il assurait que la direction a tout mis en œuvre et continuera à le faire jusqu’à avoir son centre de formation. L’Etat a décidé d’aider le football national à passer au mode professionnel, ses responsables ont demandé aux différentes sociétés sportives de préparer les plans et l’étude technique pour acquérir un terrain. Le directeur du marketing et du sponsoring, Rafik Hadj Ahmed, avait alors remis au MJS l’étude technique et les plans qui ont été réalisés par le bureau d’études de Sonatrach en un temps record. Tout a été réglé, et c’est pour cela que Boumella, avec lequel on a eu une discussion, était content d’assurer : « Effectivement, en ce qui concerne le terrain de Zéralda, c’est acquis. On a préparé tout ce que nous a demandé le MJS et ça ne devrait pas prendre du temps avant de voir le projet se concrétiser…». Ceci dit, il faut également rappeler au passage d’autre part que le 31 mars de l’année dernière, il y a eu la décision de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui a donné son aval pour la mise à la disposition de Sonatrach de l’assiette foncière du complexe sportif Taleb-Abderrahmane de Ben Aknoun et des structures du club sportif amateur RIJA (université d’Alger) relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, pour la construction d’un complexe sportif moderne. Il est à souligner que Ouyahia, avant son départ, avait instruit les ministres de l’Enseignement supérieur et des Finances pour procéder au transfert de ce bien public à l’entreprise pétrolière Sonatrach. Ce qui a soulevé la mobilisation et le mécontentement des étudiants afin de récupérer leur bien, situé juste en dessous des facultés d’Alger (Didouche Mourad), transformé en restaurant par Abdelkader Zoukh le wali d’Alger le 12 avril 2015. Et c’est pourquoi justement, les anciens dirigeants du MCA avaient décidé de «faire appel au P-DG de la Sonatrach de réagir en constatant que rien n’a été fait pour que le Mouloudia récupère ce terrain de Zéralda et le complexe sportif de Ben Aknoun. Il est temps, dira Chaâbane Lounas, «que la Sonatrach investisse réellement pour les jeunes du Mouloudia et le développement du football en général en construisant un centre de formation par exemple ou quelque chose de pérenne qui fera la fierté du Mouloudia et dont on pourrait bien récolter un retour d’investissements dans quelques années, au lieu de s’occuper uniquement des joueurs et staffs technique de l’équipe A pour avoir de simples résultats sans aucune consécration». Enfin et à la question de savoir que préparent ces anciens dirigeants pour la célébration du centenaire du club cette année 2020, l’ex-président de la section football du Mouloudia répond : «Nous avons longuement discuté sur ce sujet et nous comptons poursuivre nos discussions afin de préparer quelque chose de grandiose pour ces festivités. Nous devons donc nous réunir chaque samedi pour faire le point sur le sujet qu’attendent tous les fans du Mouloudia d’Alger.»